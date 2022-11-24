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Російська армія обстріляла 15 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Події 07:08   24.11.2022
Оксана Горун
Російська армія обстріляла 15 населених пунктів Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 24 листопада повідомив про обстріли Харківської області.

Харківщину згадали у зведенні Генштабу серед областей, на територію яких припали вчорашні удари по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі. Усього по Україні РФ випустила 67 крилатих ракет і до 10 ударних БПЛА Ланцет. 51 ракету та 5 безпілотників Сили оборони України збили.

“На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник утримує підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії по позиціях Сил оборони, а також районах населених пунктів Бологівка, Ветеринарне, Глибоке, Дворічне, Ізбицьке, Красне, Кудіївка, Огірцеве та Стрілеча Харківської області”, – зазначили в Генштабі.

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    • Також обстріл триває на Куп’янському напрямку. Там по населених пунктах стріляють із усього, що є в розпорядженні – танків, мінометів та ствольної артилерії. Минулої доби постраждали райони населених пунктів Берестове, Вільшана, Вишневе, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 07:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 24 листопада повідомив про обстріли Харківської області".