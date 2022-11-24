В Харькове поймали грабителя, который напал на женщину на улице
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Полицейские выяснили, что этот же подозреваемый грабил прохожих в двух районах Харькова.
Попался грабитель в Немышлянском районе.
«Вечером злоумышленник напал на харьковчанку, толкнул, вырвал из рук рюкзак с деньгами и личными вещами и скрылся», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Оперативники нашли грабителя, а в квартире, которую он снимает, изъяли вещдоки.
Самого подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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«Установлено, что мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Немышлянского и Индустриального районов Харькова», — отметили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские выяснили, что этот же подозреваемый грабил прохожих в двух районах Харькова".