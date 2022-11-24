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В Харькове поймали грабителя, который напал на женщину на улице

Происшествия 13:08   24.11.2022
Оксана Горун
В Харькове поймали грабителя, который напал на женщину на улице Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полицейские выяснили, что этот же подозреваемый грабил прохожих в двух районах Харькова.

Попался грабитель в Немышлянском районе.

«Вечером злоумышленник напал на харьковчанку, толкнул, вырвал из рук рюкзак с деньгами и личными вещами и скрылся», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оперативники нашли грабителя, а в квартире, которую он снимает, изъяли вещдоки.

Деньги и украденная техника в квартире грабителя
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Самого подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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    • «Установлено, что мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Немышлянского и Индустриального районов Харькова», — отметили полицейские.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 13:08;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские выяснили, что этот же подозреваемый грабил прохожих в двух районах Харькова".