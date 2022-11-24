В Харькове поймали грабителя, который напал на женщину на улице

Полицейские выяснили, что этот же подозреваемый грабил прохожих в двух районах Харькова.

Попался грабитель в Немышлянском районе.

«Вечером злоумышленник напал на харьковчанку, толкнул, вырвал из рук рюкзак с деньгами и личными вещами и скрылся», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оперативники нашли грабителя, а в квартире, которую он снимает, изъяли вещдоки.

Самого подозреваемого задержали. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

«Установлено, что мужчина причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Немышлянского и Индустриального районов Харькова», — отметили полицейские.