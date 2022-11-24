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У Харкові впіймали грабіжника, який напав на жінку на вулиці

Події 13:08   24.11.2022
Оксана Горун
У Харкові впіймали грабіжника, який напав на жінку на вулиці

Поліцейські з’ясували, що цей само підозрюваний грабував перехожих у двох районах Харкова.

Попався грабіжник у Немишлянському районі.

“Ввечері зловмисник напав на харків’янку, штовхнув, вирвав з рук рюкзак з грошима та особистими речами та втік”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Оперативники знайшли грабіжника, а в квартирі, яку він винаймає, вилучили речові докази.

Гроші та вкрадена техніка у квартирі грабіжника

Самого підозрюваного затримали. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

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    • “Встановлено, що чоловік причетний до скоєння аналогічних злочинів на території Немишлянського та Індустріального районів Харкова”, – наголосили поліцейські.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські з’ясували, що цей само підозрюваний грабував перехожих у двох районах Харкова".