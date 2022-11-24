У Харкові впіймали грабіжника, який напав на жінку на вулиці

Поліцейські з’ясували, що цей само підозрюваний грабував перехожих у двох районах Харкова.

Попався грабіжник у Немишлянському районі.

“Ввечері зловмисник напав на харків’янку, штовхнув, вирвав з рук рюкзак з грошима та особистими речами та втік”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Оперативники знайшли грабіжника, а в квартирі, яку він винаймає, вилучили речові докази.

Самого підозрюваного затримали. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

“Встановлено, що чоловік причетний до скоєння аналогічних злочинів на території Немишлянського та Індустріального районів Харкова”, – наголосили поліцейські.