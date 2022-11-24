У Харкові впіймали грабіжника, який напав на жінку на вулиці
Поліцейські з’ясували, що цей само підозрюваний грабував перехожих у двох районах Харкова.
Попався грабіжник у Немишлянському районі.
“Ввечері зловмисник напав на харків’янку, штовхнув, вирвав з рук рюкзак з грошима та особистими речами та втік”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Оперативники знайшли грабіжника, а в квартирі, яку він винаймає, вилучили речові докази.
Самого підозрюваного затримали. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
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“Встановлено, що чоловік причетний до скоєння аналогічних злочинів на території Немишлянського та Індустріального районів Харкова”, – наголосили поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 13:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські з’ясували, що цей само підозрюваний грабував перехожих у двох районах Харкова".