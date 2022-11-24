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За сутки в Харьковской области произошло три пожара из-за вражеских обстрелов

Происшествия 09:44   24.11.2022
Оксана Горун
За сутки в Харьковской области произошло три пожара из-за вражеских обстрелов Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Все пожары, вызванные попаданием вражеских снарядов, случились в Купянском районе Харьковской области.

Один пожар произошел в Купянске и два — в Двуречной, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Вражеским огнем нанесен значительный ущерб медицинскому учреждению в Купянске. В 07:49 там произошел пожар на площади 400 кв. м. Два человека погибли и 1 человек получил травмы. К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС. В 08:45 пожар локализовали, в 10:40 ликвидировали», — напомнили спасатели о последствиях обстрела Купянска из РСЗО «Ураган».

В Двуречной из-за обстрелов горели квартира в двухэтажке и частный дом.

«Пожары были оперативно ликвидированы силами 14 Государственной пожарно-спасательной части. Пострадавших в этих случаях не было», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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    • Также в течение суток спасатели дважды выезжали на проверку после вражеских обстрелов в Купянске.

    «В 9-этажном жилом доме взрывной волной выбило окна, пострадали два человека. А в частном доме поврежден фасад, окна и крыша. В данных случаях пожары не зафиксированы», — сообщили в ГСЧС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 09:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все пожары, вызванные попаданием вражеских снарядов, случились в Купянском районе Харьковской области".