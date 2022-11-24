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За добу на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли

Події 09:44   24.11.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли

Усі пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, сталися в Куп’янському районі на Харківщині.

Одна пожежа сталася в Куп’янську й дві – у Дворічній, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Ворожим вогнем завдано значної шкоди медичній установі в Куп’янську. О 07:49 там сталася пожежа на площі 400 кв. м. Дві людини загинули й одна особа отримала травми. До ліквідації пожежі залучалося 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 осіб особового складу. О 08:45 пожежу локалізували, о 10:40 ліквідували”, – нагадали рятувальники про наслідки обстрілу Куп’янська з РСЗВ “Ураган”.

У Дворічній через обстріл горіли квартира у двоповерхівці та приватний будинок.

“Пожежі було оперативно ліквідовано силами 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих у цих випадках не було”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

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    • Також протягом доби рятувальники двічі виїжджали на перевірку після ворожих обстрів у Куп’янську.

    “У 9-поверховому житловому будинку вибуховою хвилею вибило вікна, постраждали двоє людей. А у приватному будинку пошкоджено фасад, вікна та дах. У цих випадках пожежі не зафіксовані”, – повідомили в ДСНС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 09:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, сталися в Куп’янському районі на Харківщині".