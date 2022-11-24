За добу на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли
Усі пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, сталися в Куп’янському районі на Харківщині.
Одна пожежа сталася в Куп’янську й дві – у Дворічній, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Ворожим вогнем завдано значної шкоди медичній установі в Куп’янську. О 07:49 там сталася пожежа на площі 400 кв. м. Дві людини загинули й одна особа отримала травми. До ліквідації пожежі залучалося 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 осіб особового складу. О 08:45 пожежу локалізували, о 10:40 ліквідували”, – нагадали рятувальники про наслідки обстрілу Куп’янська з РСЗВ “Ураган”.
У Дворічній через обстріл горіли квартира у двоповерхівці та приватний будинок.
“Пожежі було оперативно ліквідовано силами 14 Державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих у цих випадках не було”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
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Також протягом доби рятувальники двічі виїжджали на перевірку після ворожих обстрів у Куп’янську.
“У 9-поверховому житловому будинку вибуховою хвилею вибило вікна, постраждали двоє людей. А у приватному будинку пошкоджено фасад, вікна та дах. У цих випадках пожежі не зафіксовані”, – повідомили в ДСНС.
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Ви читали новину: «За добу на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі пожежі, спричинені влучанням ворожих снарядів, сталися в Куп’янському районі на Харківщині".