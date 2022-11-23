Ранковий обстріл Куп’янська: надзвичайники загасили масштабну пожежу (фото)

Вранці 23 листопада внаслідок ворожого обстрілу міста Куп’янськ Харківської області сталася пожежа на території поліклініки.

Горіла двоповерхова будівля на площі 400 квадратних метрів, повідомляють у пресслужбі облуправління ДСНС.

“О 08:45 пожежу було локалізовано та о 10:40 останній осередок пожежі було ліквідовано”, – розповіли надзвичайники.

Також рятувальники виїжджали на перевірку об’єкту після обстрілів – у дев’ятиповерховому житловому будинку повилітали вікна, пожежі не було.



Фото: ГУ ДСНС України в Харківській області

За даними облпрокуратури, близько 7:40 російські військові обстріляли житловий масив Куп’янська з РСЗВ “Ураган”. У результаті загинули двоє людей, були пошкоджені поліклініка, школа та житлова дев’ятиповерхівка. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що вбиті росіянами в Куп’янську – перехожі. За даними ХОВА, двоє людей загинули, троє отримали поранення.