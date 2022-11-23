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Ранковий обстріл Куп’янська: медики розповіли про стан трьох поранених

Події 19:16   23.11.2022
Елена Нагорная
Ранковий обстріл Куп’янська: медики розповіли про стан трьох поранених

Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області армією РФ вранці 23 листопада двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба ХОВА з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

За оновленою інформацією медиків, внаслідок обстрілу загинули 55-річна жінка та 68-річний чоловік.

Ще троє людей отримали поранення – їх доправили до лікарні. У двох чоловіків 75 та 69 років медики діагностували вибухові, осколкові травми та садна. Стан їхнього здоров’я – середній. У 60-річного потерпілого – травматична ампутація руки та вибухова травма, чоловік перебуває у тяжкому стані.

За даними облпрокуратури, близько 7:40 російські військові обстріляли житловий масив Куп’янська з РСЗВ “Ураган”. У результаті загинули двоє людей, були пошкоджені поліклініка, школа та житлова 9-поверхівка. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що вбиті росіянами в Куп’янську – перехожі. За даними ХОВА, ще одній людині на місці надали допомогу, до лікарні її везти не знадобилося.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Ранковий обстріл Куп’янська: медики розповіли про стан трьох поранених»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 19:16;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області армією РФ вранці 23 листопада двоє людей загинули, троє отримали поранення.".