Утренний обстрел Купянска: медики рассказали о состоянии троих пострадавших

В результате обстрела города Купянск Харьковской области армией РФ утром 23 ноября два человека погибли, трое — получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ХОВА со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По обновленной информации медиков, в результате обстрела погибли 55-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Еще три человека получили ранения — их доставили в больницу. У двух мужчин 75 и 69 лет медики диагностировали взрывные, осколочные травмы и ссадины. Состояние их здоровья — среднее. У 60-летнего пострадавшего — травматическая ампутация руки и взрывная травма, мужчина находится в тяжелом состоянии.

По данным облпрокуратуры, около 7:40 российские военные обстреляли жилмассив Купянска из РСЗО «Ураган». В результате погибли два человека, были повреждены поликлиника, школа и жилая 9-этажка. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что убитые россиянами в Купянске — прохожие. По данным ХОВА, еще одному человеку на месте оказали помощь, в больницу его везти не понадобилось.