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Утренний обстрел Купянска: чрезвычайники потушили масштабный пожар (фото)

Происшествия 21:00   23.11.2022
Елена Нагорная
Утренний обстрел Купянска: чрезвычайники потушили масштабный пожар (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Утром 23 ноября в результате вражеского обстрела города Купянск Харьковской области произошел пожар на территории поликлиники.

Горело двухэтажное здание на площади 400 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«В 08:45 пожар был локализован и в 10:40 последний очаг пожара был ликвидирован», — рассказали чрезвычайники.

Также спасатели выезжали на проверку объекта после обстрелов — в девятиэтажном жилом доме повылетали окна, пожара не было.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

По данным облпрокуратуры, около 7:40 российские военные обстреляли жилмассив Купянска из РСЗО «Ураган». В результате погибли два человека, были повреждены поликлиника, школа и жилая 9-этажка. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что убитые россиянами в Купянске — прохожие. По данным ХОВА, два человека погибли, трое — получили ранения.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 23 ноября в результате вражеского обстрела города Купянск Харьковской области произошел пожар на территории поликлиники.".