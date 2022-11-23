Утренний обстрел Купянска: чрезвычайники потушили масштабный пожар (фото)

Утром 23 ноября в результате вражеского обстрела города Купянск Харьковской области произошел пожар на территории поликлиники.

Горело двухэтажное здание на площади 400 квадратных метров, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«В 08:45 пожар был локализован и в 10:40 последний очаг пожара был ликвидирован», — рассказали чрезвычайники.

Также спасатели выезжали на проверку объекта после обстрелов — в девятиэтажном жилом доме повылетали окна, пожара не было.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

По данным облпрокуратуры, около 7:40 российские военные обстреляли жилмассив Купянска из РСЗО «Ураган». В результате погибли два человека, были повреждены поликлиника, школа и жилая 9-этажка. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил о том, что убитые россиянами в Купянске — прохожие. По данным ХОВА, два человека погибли, трое — получили ранения.