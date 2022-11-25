Live
  • Пятница 25.11.2022
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

Для обстрела на Харьковщине враг использовал ударный дрон — Генштаб

Происшествия 07:30   25.11.2022
Оксана Горун
Для обстрела на Харьковщине враг использовал ударный дрон — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 25 ноября сообщил об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях.

«На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА», — отметили в Генштабе.

В районе Купянска под ударом было Берестово. В Генштабе отметили, что на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону.

  • Читайте также: Враг остается у границы Харьковщины для демонстрационных действий — Генштаб

    • За минувшие сутки по территории Украины российская армия нанесла 6 ракетных и 14 авиационных ударов. Также враг произвел 59 обстрелов из РСЗО — по позициям украинской армии и населенным пунктам.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    09:55
    Житель Харьковщины ранен осколками во время обстрела
    09:44
    За сутки в Харьковской области произошло три пожара из-за вражеских обстрелов
    07:38
    Харьков продержался до сих пор, продержится и дальше — Арестович
    07:08
    Российская армия обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины — Генштаб
    08:24
    Под ударом частный сектор: в ГСЧС сообщили о последствиях обстрела Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Для обстрела на Харьковщине враг использовал ударный дрон — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 07:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 25 ноября сообщил об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях".