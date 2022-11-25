Для обстрела на Харьковщине враг использовал ударный дрон — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 25 ноября сообщил об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях.

«На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА», — отметили в Генштабе.

В районе Купянска под ударом было Берестово. В Генштабе отметили, что на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону.

За минувшие сутки по территории Украины российская армия нанесла 6 ракетных и 14 авиационных ударов. Также враг произвел 59 обстрелов из РСЗО — по позициям украинской армии и населенным пунктам.