Для обстрела на Харьковщине враг использовал ударный дрон — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 25 ноября сообщил об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях.
«На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелечья, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА», — отметили в Генштабе.
В районе Купянска под ударом было Берестово. В Генштабе отметили, что на Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону.
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За минувшие сутки по территории Украины российская армия нанесла 6 ракетных и 14 авиационных ударов. Также враг произвел 59 обстрелов из РСЗО — по позициям украинской армии и населенным пунктам.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 07:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 25 ноября сообщил об обстрелах населенных пунктов на Слобожанском и Купянском направлениях".