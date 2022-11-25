Для обстрілу на Харківщині ворог використав ударний дрон – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 25 листопада повідомив про обстріли населених пунктів на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
“На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого задіяв ударний БпЛА”, – зазначили в Генштабі.
У районі Куп’янська під ударом було Берестове. У Генштабі повідомили, що на Куп’янському та Лиманському напрямах противник веде оборону.
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Минулої доби по території України російська армія завдала 6 ракетних і 14 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 59 обстрілів із РСЗВ – по позиціях української армії та населених пунктах.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 07:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 25 листопада повідомив про обстріли населених пунктів на Слобожанському та Куп’янському напрямках".