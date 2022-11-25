Для обстрілу на Харківщині ворог використав ударний дрон – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 25 листопада повідомив про обстріли населених пунктів на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

“На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого задіяв ударний БпЛА”, – зазначили в Генштабі.

У районі Куп’янська під ударом було Берестове. У Генштабі повідомили, що на Куп’янському та Лиманському напрямах противник веде оборону.

Минулої доби по території України російська армія завдала 6 ракетних і 14 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 59 обстрілів із РСЗВ – по позиціях української армії та населених пунктах.