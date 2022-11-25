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Для обстрілу на Харківщині ворог використав ударний дрон – Генштаб

Події 07:30   25.11.2022
Оксана Горун
Для обстрілу на Харківщині ворог використав ударний дрон – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 25 листопада повідомив про обстріли населених пунктів на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

“На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії різних типів по районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ та Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого задіяв ударний БпЛА”, – зазначили в Генштабі.

У районі Куп’янська під ударом було Берестове. У Генштабі повідомили, що на Куп’янському та Лиманському напрямах противник веде оборону.

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    • Минулої доби по території України російська армія завдала 6 ракетних і 14 авіаційних ударів. Також ворог здійснив 59 обстрілів із РСЗВ – по позиціях української армії та населених пунктах.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 07:30;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 25 листопада повідомив про обстріли населених пунктів на Слобожанському та Куп’янському напрямках".