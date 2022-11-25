Красный Крест передал на Харьковщину 10 мощных генераторов — ХОВА
Для нужд Харьковской области передали 10 генераторов от Международного Комитета Красного Креста, сообщила ХОВА.
«Один такой прибор может перекрывать потребности большой больницы. Мы на этом не останавливаемся и работаем дальше, поскольку понимаем, что нужно готовиться к возможному блекауту. Именно такое оборудование поможет нам решить проблемы, которые могут быть связаны с отключением света из-за повреждений в результате обстрелов России», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее представители Харьковской ОВА и Международного Комитета Красного Креста подписали Меморандум о сотрудничестве.
«Генераторы очень нужны сейчас. Хотя их и было трудно найти, но благодаря нашей работе мы это сделали. Рады, что это будет в пользу гражданского населения и всем, кто нуждается в Харьковской области», – рассказал глава субделегации Международного Комитета Красного Креста в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Максим Забалуеф.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 13:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для нужд Харьковской области передали 10 генераторов от Международного Комитета Красного Креста, сообщила ХОВА. ".