Червоний Хрест передав на Харківщину 10 потужних генераторів – ХОВА

Для потреб Харківської області передали 10 генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомила ХОВА.

«Один такий прилад може перекривати потреби великої лікарні. Ми на цьому не зупиняємося і працюємо далі, оскільки розуміємо, що треба готуватися до можливого блекауту. Саме таке устаткування допоможе нам розв’язати проблеми, які можуть бути пов’язані з відключенням світла через пошкодження внаслідок обстрілів рф», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше представники Харківської ОВА та Міжнародного Комітету Червоного Хреста підписали Меморандум про співпрацю.

«Генератори дуже потрібні зараз. Хоча їх і було складно знайти, але завдяки нашій роботі ми це зробили. Раді, що це буде на користь цивільному населенню і всім, хто цього потребує в Харківській області», – розповів голова субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Сумській, Полтавській і Харківській областях Максим Забалуєф.