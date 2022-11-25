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Червоний Хрест передав на Харківщину 10 потужних генераторів – ХОВА

Суспільство 13:45   25.11.2022
Оксана Якушко
Червоний Хрест передав на Харківщину 10 потужних генераторів – ХОВА

Для потреб Харківської області передали 10 генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомила ХОВА. 

«Один такий прилад може перекривати потреби великої лікарні. Ми на цьому не зупиняємося і працюємо далі, оскільки розуміємо, що треба готуватися до можливого блекауту. Саме таке устаткування допоможе нам розв’язати проблеми, які можуть бути пов’язані з відключенням світла через пошкодження внаслідок обстрілів рф», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше представники Харківської ОВА та Міжнародного Комітету Червоного Хреста підписали Меморандум про співпрацю.

«Генератори дуже потрібні зараз. Хоча їх і було складно знайти, але завдяки нашій роботі ми це зробили. Раді, що це буде на користь цивільному населенню і всім, хто цього потребує в Харківській області», – розповів голова субделегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Сумській, Полтавській і Харківській областях Максим Забалуєф.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 13:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для потреб Харківської області передали 10 генераторів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, повідомила ХОВА. ".