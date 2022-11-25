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Враг ударил ракетами С-300 по Чугуевскому району — Синегубов

Происшествия 18:19   25.11.2022
Елена Нагорная
Враг ударил ракетами С-300 по Чугуевскому району — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что вечером 25 ноября российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Чугуевскому району.

Предварительно, никто не пострадал, сообщил Синегубов в Telegram.

Также он призвал жителей Харьковщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в 17:07 наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области, спустя три минуты в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, предварительно, враг запустил восемь ракет. 

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 18:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что вечером 25 ноября российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Чугуевскому району.".