Враг ударил ракетами С-300 по Чугуевскому району — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что вечером 25 ноября российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Чугуевскому району.
Предварительно, никто не пострадал, сообщил Синегубов в Telegram.
Также он призвал жителей Харьковщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что в 17:07 наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области, спустя три минуты в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, предварительно, враг запустил восемь ракет.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 18:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что вечером 25 ноября российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Чугуевскому району.".