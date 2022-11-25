Враг ударил ракетами С-300 по Чугуевскому району — Синегубов

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что вечером 25 ноября российские оккупанты запустили ракеты С-300 по Чугуевскому району.

Предварительно, никто не пострадал, сообщил Синегубов в Telegram.

Также он призвал жителей Харьковщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в 17:07 наблюдатели сообщили о запуске ракет с территории Белгородской области, спустя три минуты в регионе была объявлена воздушная тревога. Всего, предварительно, враг запустил восемь ракет.