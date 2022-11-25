Ворог ударив ракетами С-300 по Чугуївському району – Синєгубов
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ввечері 25 листопада російські окупанти запустили ракети С-300 по Чугуївському району.
Попередньо, ніхто не постраждав, повідомив Синєгубов у Telegram.
Також він закликав мешканців Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що о 17:07 спостерігачі повідомили про запуск ракет з території Бєлгородської області, за три хвилини в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Загалом, попередньо, ворог запустив вісім ракет.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ввечері 25 листопада російські окупанти запустили ракети С-300 по Чугуївському району.".