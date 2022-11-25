Ворог ударив ракетами С-300 по Чугуївському району – Синєгубов

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що ввечері 25 листопада російські окупанти запустили ракети С-300 по Чугуївському району.

Попередньо, ніхто не постраждав, повідомив Синєгубов у Telegram.

Також він закликав мешканців Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що о 17:07 спостерігачі повідомили про запуск ракет з території Бєлгородської області, за три хвилини в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Загалом, попередньо, ворог запустив вісім ракет.