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Жители Чугуева опробовали новый «пункт незламності»: пока только «заряжались»

Общество 12:24   25.11.2022
Оксана Горун
Жители Чугуева опробовали новый «пункт незламності»: пока только «заряжались» Фото: telegram Галины Минаевой

Мэр Чугуева Галина Минаева показала фото «пункта незламності», который заработал в городе. Сюда можно обращаться в случае отключения тепла и света.

«Пункт незламності» развернули в 7-й школе Чугуева, сообщила Минаева.

«Уже прошло его «боевое крещение» — за последние два дня сюда уже обращались горожане с целью подзарядки своих мобильных средств связи», — отметила она.

Пункт незламності в Чугуеве открылся
Фото: telegram Галины Минаевой

В целом пункт рассчитан не только на обеспечение жителей Чугуева электричеством. Тут могут разместить около 70 человек. В здании автономное отопление, электричество, предоставляют горячее питание. Есть даже раскладушки — на случай, если придется заночевать вне дома.

Пункт незламності в Чугуеве открылся 2
Фото: telegram Галины Минаевой

«К услугам медицинский пункт, генераторы, зарядные устройства, кровати с новым бельем, комната для матери и ребенка, детская игровая комната, биотуалеты, набор посуды и даже новенькие мультиварки», — перечислила Минаева.

Пункт незламності в Чугуеве открылся 3
Фото: telegram Галины Минаевой

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По ее словам, всю «начинку» для «пункта незламності» приобрели с помощью международных организаций и за средства местного бюджета.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 12:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева показала фото «пункта незламності», который заработал в городе. Сюда можно обращаться в случае отключения тепла и света".