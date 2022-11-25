Жители Чугуева опробовали новый «пункт незламності»: пока только «заряжались»
Мэр Чугуева Галина Минаева показала фото «пункта незламності», который заработал в городе. Сюда можно обращаться в случае отключения тепла и света.
«Пункт незламності» развернули в 7-й школе Чугуева, сообщила Минаева.
«Уже прошло его «боевое крещение» — за последние два дня сюда уже обращались горожане с целью подзарядки своих мобильных средств связи», — отметила она.
В целом пункт рассчитан не только на обеспечение жителей Чугуева электричеством. Тут могут разместить около 70 человек. В здании автономное отопление, электричество, предоставляют горячее питание. Есть даже раскладушки — на случай, если придется заночевать вне дома.
«К услугам медицинский пункт, генераторы, зарядные устройства, кровати с новым бельем, комната для матери и ребенка, детская игровая комната, биотуалеты, набор посуды и даже новенькие мультиварки», — перечислила Минаева.
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По ее словам, всю «начинку» для «пункта незламності» приобрели с помощью международных организаций и за средства местного бюджета.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 12:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Чугуева Галина Минаева показала фото «пункта незламності», который заработал в городе. Сюда можно обращаться в случае отключения тепла и света".