Жители Чугуева опробовали новый «пункт незламності»: пока только «заряжались»

Мэр Чугуева Галина Минаева показала фото «пункта незламності», который заработал в городе. Сюда можно обращаться в случае отключения тепла и света.

«Пункт незламності» развернули в 7-й школе Чугуева, сообщила Минаева.

«Уже прошло его «боевое крещение» — за последние два дня сюда уже обращались горожане с целью подзарядки своих мобильных средств связи», — отметила она.

В целом пункт рассчитан не только на обеспечение жителей Чугуева электричеством. Тут могут разместить около 70 человек. В здании автономное отопление, электричество, предоставляют горячее питание. Есть даже раскладушки — на случай, если придется заночевать вне дома.

«К услугам медицинский пункт, генераторы, зарядные устройства, кровати с новым бельем, комната для матери и ребенка, детская игровая комната, биотуалеты, набор посуды и даже новенькие мультиварки», — перечислила Минаева.

По ее словам, всю «начинку» для «пункта незламності» приобрели с помощью международных организаций и за средства местного бюджета.