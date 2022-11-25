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Жителі Чугуєва випробували новий “пункт незламності”: поки що “заряджалися”

Суспільство 12:24   25.11.2022
Оксана Горун
Жителі Чугуєва випробували новий “пункт незламності”: поки що “заряджалися” Фото: телеграм Галини Мінаєвої

Мер Чугуєва Галина Мінаєва показала фото “пункту незламності”, який запрацював у місті. Сюди можна звертатися у разі відключення тепла та світла.

“Пункт незламності” розгорнули у 7-й школі Чугуєва, повідомила Мінаєва.

“Вже пройшло його “бойове хрещення” – за останні два дні сюди вже зверталися городяни з метою підзарядки своїх мобільних засобів зв’язку”, – зазначила вона.

Пункт незламності у Чугуєві відкрився

Загалом пункт розрахований не лише на забезпечення мешканців Чугуєва електрикою. Тут можуть розмістити близько 70 людей. У будівлі автономне опалення, електрика, гаряче харчування. Є навіть розкладачки – на випадок, якщо доведеться заночувати поза домом.

Пункт незламності у Чугуєві відкрився 2

“До послуг медичний пункт, генератори, зарядні пристрої, ліжка з новою білизною, кімната для матері та дитини, дитяча ігрова кімната, біотуалети, набір посуду та навіть новенькі мультиварки”, – перерахувала Мінаєва.

Пункт незламності у Чугуєві відкрився 3

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За її словами, усю “начинку” для “пункту незламності” придбали за допомогою міжнародних організацій та за кошти місцевого бюджету.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 12:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Чугуєва Галина Мінаєва показала фото “пункту незламності”, який запрацював у місті. Сюди можна звертатися у разі відключення тепла та світла".