Рф били ракетами и из артиллерии по 11 населенным пунктам на Харьковщине

Враг ударил ракетами по Купянску и Чугуеву в Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В 276 сутки великой войны россияне перегруппировали войска на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили Купянск и Чугуев Харьковской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Липцы, Старица, Огурцово и Дворечная Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет активную оборону, обстреляв из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисливка и Табаевка Харьковской области.