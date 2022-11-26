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Рф били ракетами и из артиллерии по 11 населенным пунктам на Харьковщине

Общество 07:54   26.11.2022
Оксана Якушко
Рф били ракетами и из артиллерии по 11 населенным пунктам на Харьковщине

Враг ударил ракетами по Купянску и Чугуеву в Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В 276 сутки великой войны россияне перегруппировали войска на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили Купянск и Чугуев Харьковской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Липцы, Старица, Огурцово и Дворечная Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет активную оборону, обстреляв из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисливка и Табаевка Харьковской области.

Читайте также: На Купянщине враг обороняет захваченные рубежи и ведет обстрелы — Генштаб

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 07:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил ракетами по Купянску и Чугуеву в Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.".