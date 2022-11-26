Рф били ракетами и из артиллерии по 11 населенным пунктам на Харьковщине
Враг ударил ракетами по Купянску и Чугуеву в Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В 276 сутки великой войны россияне перегруппировали войска на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Враг нанес 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили Купянск и Чугуев Харьковской области.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечье, Липцы, Старица, Огурцово и Дворечная Харьковской области.
На Купянском направлении противник ведет активную оборону, обстреляв из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисливка и Табаевка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 07:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг ударил ракетами по Купянску и Чугуеву в Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ.".