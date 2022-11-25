На Купянщине враг обороняет захваченные рубежи и ведет обстрелы — Генштаб

12 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг нанес огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголевка и Двуречная.

На Купянском направлении противник ведет активную оборону на захваченных ранее рубежах, осуществляет обстрелы в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Табаевка и Вишневое.