На Куп’янщині ворог обороняє захоплені рубежі та веде обстріли – Генштаб

12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна.

На Куп’янському напрямку противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе.