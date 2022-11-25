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На Куп’янщині ворог обороняє захоплені рубежі та веде обстріли – Генштаб

Події 18:30   25.11.2022
Олена Нагорна
На Куп’янщині ворог обороняє захоплені рубежі та веде обстріли – Генштаб

12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна.

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На Куп’янському напрямку противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Інтерв'ю, Культура, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 18:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".