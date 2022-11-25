На Куп’янщині ворог обороняє захоплені рубежі та веде обстріли – Генштаб
12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог завдав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна.
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На Куп’янському напрямку противник веде активну оборону на захоплених раніше рубежах, здійснює обстріли в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2022 в 18:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".