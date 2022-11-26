Рф гатили ракетами та з артилерії по 11 населених пунктах на Харківщині

Ворог ударив ракетами по Куп’янську та Чугуєву в Харківській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У 276 добу великої війни росіяни перегрупували війська на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог завдав 11 ракетних, 7 авіаційних ударів і здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ракетні удари отримали Куп’янськ та Чугуїв Харківської області.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах обстановку без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеччя, Липці, Стариця, Огурцове та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде активну оборону, обстрілявши з танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кисливка та Табаївка Харківської області.