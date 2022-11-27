Дефицит электроэнергии в Украине сократился: как это влияет на отключения

НЭК «Укрэнерго» проинформировала о том, что 27 ноября дефицит мощности в энергосистеме страны составляет 20%. Ровно сутки назад не хватало 25%.

«По состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей», — сообщили энергетики.

Такая ситуация позволяет равномерно чередовать ограничения потребитлей. Тем не менее полностью избежать применения почасовых графиков невозможно из-за имеющегося 20-процентного дефицита мощности в сети.

«Укрэнерго доводит до облэнерго лимиты потребления по каждой области, превышать которые нельзя. Облэнерго самостоятельно определяет виды отключений – аварийные или плановые – и непосредственно их применяет», — пояснили в НЭК «Укрэнерго».

Экономия электричества каждым из потребителей по-прежнему актуальна: отключая мощные электроприборы, каждый помогает энергосистеме страны работать без сбоев.