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Дефіцит електроенергії в Україні скоротився: як це впливає на відключення

Суспільство 11:55   27.11.2022
Оксана Горун
Дефіцит електроенергії в Україні скоротився: як це впливає на відключення

НЕК “Укренерго” поінформувала, що 27 листопада дефіцит потужності в енергосистемі країни становить 20%. Рівно добу тому не вистачало 25%.

“Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, що поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів”, – повідомили енергетики.

Така ситуація дозволяє рівномірно чергувати обмеження споживачів. Проте повністю уникнути застосування погодинних графіків неможливо через наявний 20-відсотковий дефіцит потужності в мережі.

“Укренерго доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень – аварійні чи планові – та безпосередньо їх застосовує”, – пояснили у НЕК “Укренерго”.

Читайте також: “Харківобленерго” оприлюднило графік відключень електрики на Харківщині

Економія електрики кожним зі споживачів, як і раніше, актуальна: відключаючи потужні електроприлади, кожен допомагає енергосистемі країни працювати без збоїв.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 11:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "НЕК “Укренерго” поінформувала, що 27 листопада дефіцит потужності в енергосистемі країни становить 20%. Рівно добу тому не вистачало 25%".