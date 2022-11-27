Дефіцит електроенергії в Україні скоротився: як це впливає на відключення

НЕК “Укренерго” поінформувала, що 27 листопада дефіцит потужності в енергосистемі країни становить 20%. Рівно добу тому не вистачало 25%.

“Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, що поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів”, – повідомили енергетики.

Така ситуація дозволяє рівномірно чергувати обмеження споживачів. Проте повністю уникнути застосування погодинних графіків неможливо через наявний 20-відсотковий дефіцит потужності в мережі.

“Укренерго доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень – аварійні чи планові – та безпосередньо їх застосовує”, – пояснили у НЕК “Укренерго”.

Економія електрики кожним зі споживачів, як і раніше, актуальна: відключаючи потужні електроприлади, кожен допомагає енергосистемі країни працювати без збоїв.