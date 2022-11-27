На Харьковщине полицейские «собрали урожай» патронов и гранат (фото)

Полицейские, проводя стабилизационные мероприятия на территории деоккупированных населенных пунктов Изюмского района, за неделю изъяли около 6000 патронов.

«За последнюю неделю работники Харьковского РУП №2 изъяли около 6000 патронов разного калибра, 17 гранат Ф-1 и другие взрывные средства», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Выявлению оружия и боеприпасов полицейские уделяют особое внимание, отметили в ГУ НП.

Среди населения постоянно проводят разъяснительную работу — и о необходимости сдавать оружие, и о соблюдении правил безопасности, в том числе — порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов.