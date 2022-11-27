Live
  • Воскресенье 27.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

На Харьковщине полицейские «собрали урожай» патронов и гранат (фото)

Общество 13:46   27.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине полицейские «собрали урожай» патронов и гранат (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Полицейские, проводя стабилизационные мероприятия на территории деоккупированных населенных пунктов Изюмского района, за неделю изъяли около 6000 патронов.

«За последнюю неделю работники Харьковского РУП №2 изъяли около 6000 патронов разного калибра, 17 гранат Ф-1 и другие взрывные средства», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На Харьковщине полиция выявила патроны и гранаты в Изюмском районе
Фото: ГУ НП в Харьковской области
На Харьковщине полиция выявила патроны и гранаты в Изюмском районе 4
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Выявлению оружия и боеприпасов полицейские уделяют особое внимание, отметили в ГУ НП.

На Харьковщине полиция выявила патроны и гранаты в Изюмском районе 3
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Среди населения постоянно проводят разъяснительную работу — и о необходимости сдавать оружие, и о соблюдении правил безопасности, в том числе — порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов.

На Харьковщине полиция выявила патроны и гранаты в Изюмском районе 2
Фото: ГУ НП в Харьковской области
На Харьковщине полиция выявила патроны и гранаты в Изюмском районе 6
Фото: ГУ НП в Харьковской области
На Харьковщине полиция выявила патроны и гранаты в Изюмском районе 7
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

21:41
Полиция разыскала девочку, которая пошла из Чугуева в Боровую (обновлено)
15:35
«Спасибо россии!» На Харьковщине разоблачили очередного коллаборанта-полисмена
13:18
Ночью россияне обстреляли Харьковщину ракетами С-300 — полиция (фото)
13:08
В Харькове поймали грабителя, который напал на женщину на улице
12:14
На Салтовке мужчина пытался покончить с собой, его спасли полицейские

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине полицейские «собрали урожай» патронов и гранат (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 13:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские, проводя стабилизационные мероприятия на территории деоккупированных населенных пунктов Изюмского района, за неделю изъяли около 6000 патронов".