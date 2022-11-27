На Харьковщине полицейские «собрали урожай» патронов и гранат (фото)
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Полицейские, проводя стабилизационные мероприятия на территории деоккупированных населенных пунктов Изюмского района, за неделю изъяли около 6000 патронов.
«За последнюю неделю работники Харьковского РУП №2 изъяли около 6000 патронов разного калибра, 17 гранат Ф-1 и другие взрывные средства», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Выявлению оружия и боеприпасов полицейские уделяют особое внимание, отметили в ГУ НП.
Среди населения постоянно проводят разъяснительную работу — и о необходимости сдавать оружие, и о соблюдении правил безопасности, в том числе — порядке действий при обнаружении взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 13:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские, проводя стабилизационные мероприятия на территории деоккупированных населенных пунктов Изюмского района, за неделю изъяли около 6000 патронов".