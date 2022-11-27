На Харківщині поліцейські “зібрали врожай” набоїв та гранат (фото)
Поліцейські, проводячи стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Ізюмського району, за тиждень вилучили близько 6000 набоїв.
“За останній тиждень працівники Харківського РУП №2 вилучили близько 6000 набоїв різного калібру, 17 гранат Ф-1 та інші вибухові засоби”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Виявленню зброї та боєприпасів поліцейські приділяють особливу увагу, зазначили в ГУ НП.
Серед населення постійно проводять роз’яснювальну роботу – і щодо необхідності здавати зброю, й дотримання правил безпеки, зокрема, – порядку дій для виявлення вибухонебезпечних предметів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині поліцейські “зібрали врожай” набоїв та гранат (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 13:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські, проводячи стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Ізюмського району, за тиждень вилучили близько 6000 набоїв".