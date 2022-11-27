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На Харківщині поліцейські “зібрали врожай” набоїв та гранат (фото)

Суспільство 13:46   27.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині поліцейські “зібрали врожай” набоїв та гранат (фото)

Поліцейські, проводячи стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Ізюмського району, за тиждень вилучили близько 6000 набоїв.

“За останній тиждень працівники Харківського РУП №2 вилучили близько 6000 набоїв різного калібру, 17 гранат Ф-1 та інші вибухові засоби”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

На Харківщині поліція виявила патрони та гранати в Ізюмському районі На Харківщині поліція виявила патрони та гранати в Ізюмському районі 4

Виявленню зброї та боєприпасів поліцейські приділяють особливу увагу, зазначили в ГУ НП.

На Харківщині поліція виявила патрони та гранати в Ізюмському районі 3

Серед населення постійно проводять роз’яснювальну роботу – і щодо необхідності здавати зброю, й дотримання правил безпеки, зокрема, – порядку дій для виявлення вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині поліція виявила набої та гранати в Ізюмському районі 2 На Харківщині поліція виявила патрони та гранати в Ізюмському районі 6 На Харківщині поліція виявила патрони та гранати в Ізюмському районі 7

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 13:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські, проводячи стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Ізюмського району, за тиждень вилучили близько 6000 набоїв".