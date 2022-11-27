На Харківщині поліцейські “зібрали врожай” набоїв та гранат (фото)

Поліцейські, проводячи стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Ізюмського району, за тиждень вилучили близько 6000 набоїв.

“За останній тиждень працівники Харківського РУП №2 вилучили близько 6000 набоїв різного калібру, 17 гранат Ф-1 та інші вибухові засоби”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Виявленню зброї та боєприпасів поліцейські приділяють особливу увагу, зазначили в ГУ НП.

Серед населення постійно проводять роз’яснювальну роботу – і щодо необхідності здавати зброю, й дотримання правил безпеки, зокрема, – порядку дій для виявлення вибухонебезпечних предметів.