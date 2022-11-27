На харьковской окружной случилось смертельное ДТП
На окружной столкнулся микроавтобус и лекговушка. В ДТП погиб водитель легковой машины.
О происшествии сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Авария случилась в 15:53.
«На харьковской окружной случилось ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Ford Sierra. В результате столкновения пострадали 5 человек, находившихся в микроавтобусе. Водитель Ford погиб», — привели информацию спасатели.
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Тело погибшего ГСЧСники деблокировали с помощью специального аварийно-спасательного инструмента.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На окружной столкнулся микроавтобус и лекговушка. В ДТП погиб водитель легковой машины".