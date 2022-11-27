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На харьковской окружной случилось смертельное ДТП

Происшествия 08:18   27.11.2022
Оксана Горун
На харьковской окружной случилось смертельное ДТП

На окружной столкнулся микроавтобус и лекговушка. В ДТП погиб водитель легковой машины.

О происшествии сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Авария случилась в 15:53.

«На харьковской окружной случилось ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Ford Sierra. В результате столкновения пострадали 5 человек, находившихся в микроавтобусе. Водитель Ford погиб», — привели информацию спасатели.

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Тело погибшего ГСЧСники деблокировали с помощью специального аварийно-спасательного инструмента.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 ноября 2022 в 08:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На окружной столкнулся микроавтобус и лекговушка. В ДТП погиб водитель легковой машины".