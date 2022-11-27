На харьковской окружной случилось смертельное ДТП

На окружной столкнулся микроавтобус и лекговушка. В ДТП погиб водитель легковой машины.

О происшествии сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Авария случилась в 15:53.

«На харьковской окружной случилось ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Ford Sierra. В результате столкновения пострадали 5 человек, находившихся в микроавтобусе. Водитель Ford погиб», — привели информацию спасатели.

Тело погибшего ГСЧСники деблокировали с помощью специального аварийно-спасательного инструмента.