На харківській окружній сталася смертельна ДТП

На окружній зіткнулися мікроавтобус та лекговушка. У ДТП загинув водій легкової машини.

Про подію повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Аварія сталася о 15:53.

“На харківській кільцевій сталася ДТП за участю мікроавтобусу Volkswagen та легковика Ford Sierra. У результаті зіткнення постраждали 5 осіб, що перебували у мікроавтобусі. Водій Ford загинув”, – навели інформацію рятувальники.

Тіло загиблого ДСНСники деблокували за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.