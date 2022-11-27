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На харківській окружній сталася смертельна ДТП

Події 08:18   27.11.2022
Оксана Горун
На харківській окружній сталася смертельна ДТП

На окружній зіткнулися мікроавтобус та лекговушка. У ДТП загинув водій легкової машини.

Про подію повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області. Аварія сталася о 15:53.

“На харківській кільцевій сталася ДТП за участю мікроавтобусу Volkswagen та легковика Ford Sierra. У результаті зіткнення постраждали 5 осіб, що перебували у мікроавтобусі. Водій Ford загинув”, – навели інформацію рятувальники.

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Тіло загиблого ДСНСники деблокували за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 08:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На окружній зіткнулися мікроавтобус та лекговушка. У ДТП загинув водій легкової машини".