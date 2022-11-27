За сутки на Харьковщине обезвредили 223 мины и боеприпаса — ГСЧС

Пиротехники ГСЧС Украины продолжают разминирование в Харьковской области. В течение 26 ноября они обследовали 4,3 га территории.

На предмет взрывоопасных «подарков из русского мира» специалисты обследовали за сутки 1 км линий электропередач и 1,3 км автомобильных дорог.

«Саперами обнаружены и обезврежены 223 единицы вражеских мин, взрывчатки и боеприпасов. К работам привлекалось 22 пиротехнических расчета ГСЧС в составе 113 человек личного состава и 44 единиц техники», — привели данные в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Начиная с 8 сентября (когда благодаря контрнаступлению Сил обороны была освобождена Балаклея, а следом за ней — значительная часть области), пиротехники обследовали 1590 га территории. На деоккупированных территориях Харьковщины уже нашли более 43,6 тыс. взрывоопасных предметов.

Спасатели напоминают правила действий в случае, если вы обнаружили подозрительный предмет. Категорически запрещается:

касаться предмета и передвигать его;

пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-либо накрывать;

касаться подозрительного устройства или же воздействовать на него светом, теплом и механически.

Специалисты подчеркивают: практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию.

Так что самое правильное действие в такой ситуации — отойти от опасного предмета подальше и вызвать саперов, набрав 101.