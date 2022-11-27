Live
  • Неділя 27.11.2022
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.07
    • 🟢

За добу на Харківщині знешкодили 223 міни та боєприпаси – ДСНС

Суспільство 09:01   27.11.2022
Оксана Горун
За добу на Харківщині знешкодили 223 міни та боєприпаси – ДСНС

Піротехніки ДСНС України продовжують розмінування в Харківській області. Протягом 26 листопада вони обстежили 4,3 га території.

На предмет вибухонебезпечних “подарунків із “русского мира” фахівці обстежили за добу 1 км ліній електропередач та 1,3 км автомобільних доріг.

“Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівки та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниць техніки”, – навели дані в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Починаючи з 8 вересня (коли завдяки контрнаступу Сил оборони було звільнено Балаклію, а слідом за нею – значну частину області), піротехніки обстежили 1590 га території. На деокупованих територіях Харківщини вже виявили понад 43,6 тис. вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники нагадують правила дій, якщо ви виявили підозрілий предмет. Категорично забороняється:

торкатися предмета та пересувати його;
користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати;
торкатися підозрілого пристрою або впливати на нього світлом, теплом і механічно.

  • Читайте також: Рятувальники Харківщини гасили гаражі, що горіли через обстріли на Куп’янщині

    • Фахівці підкреслюють: практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

    Отже, найправильніша дія в такій ситуації – відійти від небезпечного предмета подалі та викликати саперів, набравши 101.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:07
    Наслідки обстрілів Харківщини: горіли будинки, машини та агрокомплекс
    08:42
    Рятувальники Харківщини гасили гаражі, що горіли через обстріли на Куп’янщині
    19:04
    “Пункти незламності” відкриваються, якщо світла немає понад добу – ДСНС
    14:05
    ДСНС Харківщини отримала 10 дизельних генераторів (відео)
    09:44
    За добу на Харківщині сталися три пожежі через ворожі обстріли

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За добу на Харківщині знешкодили 223 міни та боєприпаси – ДСНС»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2022 в 09:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Піротехніки ДСНС України продовжують розмінування в Харківській області. Протягом 26 листопада вони обстежили 4,3 га території".