За добу на Харківщині знешкодили 223 міни та боєприпаси – ДСНС

Піротехніки ДСНС України продовжують розмінування в Харківській області. Протягом 26 листопада вони обстежили 4,3 га території.

На предмет вибухонебезпечних “подарунків із “русского мира” фахівці обстежили за добу 1 км ліній електропередач та 1,3 км автомобільних доріг.

“Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівки та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниць техніки”, – навели дані в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Починаючи з 8 вересня (коли завдяки контрнаступу Сил оборони було звільнено Балаклію, а слідом за нею – значну частину області), піротехніки обстежили 1590 га території. На деокупованих територіях Харківщини вже виявили понад 43,6 тис. вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники нагадують правила дій, якщо ви виявили підозрілий предмет. Категорично забороняється:

торкатися предмета та пересувати його;

користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось накривати;

торкатися підозрілого пристрою або впливати на нього світлом, теплом і механічно.

Фахівці підкреслюють: практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.

Отже, найправильніша дія в такій ситуації – відійти від небезпечного предмета подалі та викликати саперів, набравши 101.