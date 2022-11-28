29 ноября некоторые трамваи и троллейбусы в Харькове изменят маршрут

Электротранспорт изменит маршрут в связи с аварийным ремонтом, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение троллейбусов, за исключением троллейбусов с запасом автономного хода, будет запрещено участками ул. Валентиновская, ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Юбилейного и пр. Льва Ландау с 11:00 до 13:00 29 ноября.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№19, 35: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – ст. м. «Турбоатом»;

№267: разворотный круг «парк «Встреча» – ул. Харьковской дивизии — пр. Героев Харькова — ст. м. «Турбоатом»;

№20, 24: не курсируют.

Движение трамваев по пр. Героев Харькова, на участке от пл. Защитников Украины на ул. Академика Павлова будет запрещена с 10:00 до 14:00 29 ноября.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова;

в обратном направлении: ул. Кошкина – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;

№8: разворотный круг «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;

в обратном направлении: разворотный круг «602 микрорайон» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «ул. Одесская»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Виринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново»;

№28: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

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