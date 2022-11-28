29 листопада деякі трамваї і тролейбуси в Харкові змінять маршрут

Електротранспорт змінить маршрут через аварійний ремонт, повідомили в Департаменті інфраструктури.

Рух тролейбусів, за винятком тролейбусів з запасом автономного ходу, буде заборонено ділянками вул. Валентинівської, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Ювілейного та пр. Льва Ландау з 11:00 до 13:00 29 листопада.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№19, 35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

№267: розворотне коло «парк «Зустріч» – вул. Харківськиї Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;

№20, 24: не курсують.

Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде заборонений з 10:00 до 14:00 29 листопада.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова;

у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;

№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Польова – вул. Молодої Гвардії – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;

№28: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».