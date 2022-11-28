29 листопада деякі трамваї і тролейбуси в Харкові змінять маршрут
Електротранспорт змінить маршрут через аварійний ремонт, повідомили в Департаменті інфраструктури.
Рух тролейбусів, за винятком тролейбусів з запасом автономного ходу, буде заборонено ділянками вул. Валентинівської, вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Ювілейного та пр. Льва Ландау з 11:00 до 13:00 29 листопада.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№19, 35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
№267: розворотне коло «парк «Зустріч» – вул. Харківськиї Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Турбоатом»;
№20, 24: не курсують.
Рух трамваїв на пр. Героїв Харкова, на ділянці від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова, буде заборонений з 10:00 до 14:00 29 листопада.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – пл. Захисників України – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова;
у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;
№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;
у зворотному напрямку: розворотне коло «602 мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Польова – вул. Молодої Гвардії – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло «вул. Одеська»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;
№28: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
Читайте також: У Харкові відкрили вулицю Весніна після реконструкції
Новини за темою:
Ви читали новину: «29 листопада деякі трамваї і тролейбуси в Харкові змінять маршрут»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електротранспорт змінить маршрут через аварійний ремонт, повідомили в Департаменті інфраструктури.".