От чего зависят отключения света на Харьковщине и почему нет точного графика

На самые популярные вопросы пользователей соцсетей ответил мэр города Первомайский на Харьковщине Николай Бакшеев.

Он записал обращение к жителям города, разъяснив причины неожиданных и длительных отключений. А также — дал советы, как уберечь электроприборы и что делать, когда появляется свет, чтобы он вновь не пропал.

«Как сообщают в «Укрэнерго», на сегодня в результате ракетных атак повреждено около 40% объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому баланс в Единой энергетической системе нарушен. Для стабилизации данной ситуации и проведения восстановительных работ применяют почасовые графики отключения. Но вследствие того, что пользователи перегружают электросети энергоемкими приборами – обогревателями, стиральными машинами, микроволновками и т.д., отключения происходят также и в аварийном режиме – вне графика», — еще раз пояснил землякам Бакшеев.

Он подчеркнул, что время отключения зависит от степени перенагрузки энергосистемы в целом и количества повреждений сетей, которые видят диспетчеры «Укрэнерго». Именно поэтому ни местные власти, ни энергетики на местах не могут дать точный график отключений.

«Если электричество выключено, извлеките из розеток энергоемкие приборы, выключите свет – именно это простое правило сохранит вашу технику от перегрузок, которые могут возникнуть при включении электросети. После включения света используйте электроприборы по возможности поочередно. Только те, которые нужны сейчас. Это сохранит баланс в энергосистеме и сократит количество и время отключений в будущем», — посоветовал мэр Первомайского.

Напомним, 29 ноября на Харьковщине продолжаются длительные аварийные отключения света. Когда электричество появится в Первомайском, прогнозов нет. Также обесточена Лозовая. Мэр Сергей Зеленский сообщил, что без электрики в том числе котельные, которые отапливают город.