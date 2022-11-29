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В Лозовой — аварийное отключение света, обесточены котельные — Зеленский

Общество 09:16   29.11.2022
Оксана Горун
В Лозовой — аварийное отключение света, обесточены котельные — Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о том, что на 9 утра 28 ноября обесточены 8 котельных в городе и 4 — в старостинских округах.

«У нас снова аварийное отключение. По состоянию на 9 утра 29 ноября 8 котельных в Лозовой и 4 в старостинских округах без света. Водообеспечение города пока работает», — написал Зеленский в facebook.

Он отметил, что в случае длительного обесточивания включат аварийное питание. Однако это недешевое мероприятие.

«Если коммунальные предприятия перевести полностью на генераторы, необходимо в сутки почти 10 тонн топлива», — отметил мэр Лозовой.

К тому же он сообщил, что каждый перепад напряжения постепенно выводит из строя оборудование.

Читайте также: Свет отключат скоро и на неопределенный срок — мэр города на Харьковщине

Ранее мэр соседнего с Лозовой Первомайского Николай Бавшеев предупредил жителей об аварийных отключениях — на неопределенный срок.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 09:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о том, что на 9 утра 28 ноября обесточены 8 котельных в городе и 4 — в старостинских округах".