В Лозовой — аварийное отключение света, обесточены котельные — Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил о том, что на 9 утра 28 ноября обесточены 8 котельных в городе и 4 — в старостинских округах.

«У нас снова аварийное отключение. По состоянию на 9 утра 29 ноября 8 котельных в Лозовой и 4 в старостинских округах без света. Водообеспечение города пока работает», — написал Зеленский в facebook.

Он отметил, что в случае длительного обесточивания включат аварийное питание. Однако это недешевое мероприятие.

«Если коммунальные предприятия перевести полностью на генераторы, необходимо в сутки почти 10 тонн топлива», — отметил мэр Лозовой.

К тому же он сообщил, что каждый перепад напряжения постепенно выводит из строя оборудование.

Ранее мэр соседнего с Лозовой Первомайского Николай Бавшеев предупредил жителей об аварийных отключениях — на неопределенный срок.