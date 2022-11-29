У Лозовій – аварійне відключення світла, знеструмлені котельні – Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про те, що на 9 ранку 28 листопада знеструмлено 8 котелень у місті та 4 – у старостинських округах.

“У нас знову аварійне відключення. Станом на 9 ранку 29 листопада 8 котелень у Лозовій та 4 у старостинських округах без світла. Водозабезпечення міста поки що працює”, – написав Зеленський у фейсбуці.

Він зазначив, що в разі тривалого знеструмлення включать аварійне живлення. Однак це недешевий захід.

“Якщо комунальні підприємства перевести повністю на генератори, необхідно за добу майже 10 тонн палива”, – зазначив мер Лозової.

До того ж він повідомив, що кожен перепад напруги поступово виводить із ладу обладнання.

Раніше мер сусіднього з Лозовою Первомайського Микола Бавшеєв попередив мешканців про аварійні відключення – на невизначений термін.