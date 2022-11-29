У Лозовій – аварійне відключення світла, знеструмлені котельні – Зеленський
Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про те, що на 9 ранку 28 листопада знеструмлено 8 котелень у місті та 4 – у старостинських округах.
“У нас знову аварійне відключення. Станом на 9 ранку 29 листопада 8 котелень у Лозовій та 4 у старостинських округах без світла. Водозабезпечення міста поки що працює”, – написав Зеленський у фейсбуці.
Він зазначив, що в разі тривалого знеструмлення включать аварійне живлення. Однак це недешевий захід.
“Якщо комунальні підприємства перевести повністю на генератори, необхідно за добу майже 10 тонн палива”, – зазначив мер Лозової.
До того ж він повідомив, що кожен перепад напруги поступово виводить із ладу обладнання.
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Раніше мер сусіднього з Лозовою Первомайського Микола Бавшеєв попередив мешканців про аварійні відключення – на невизначений термін.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 09:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про те, що на 9 ранку 28 листопада знеструмлено 8 котелень у місті та 4 – у старостинських округах".