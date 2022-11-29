Live
  • Вівторок 29.11.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.3
    • 🟢

У Лозовій – аварійне відключення світла, знеструмлені котельні – Зеленський

Події 09:16   29.11.2022
Оксана Горун
У Лозовій – аварійне відключення світла, знеструмлені котельні – Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про те, що на 9 ранку 28 листопада знеструмлено 8 котелень у місті та 4 – у старостинських округах.

“У нас знову аварійне відключення. Станом на 9 ранку 29 листопада 8 котелень у Лозовій та 4 у старостинських округах без світла. Водозабезпечення міста поки що працює”, – написав Зеленський у фейсбуці.

Він зазначив, що в разі тривалого знеструмлення включать аварійне живлення. Однак це недешевий захід.

“Якщо комунальні підприємства перевести повністю на генератори, необхідно за добу майже 10 тонн палива”, – зазначив мер Лозової.

До того ж він повідомив, що кожен перепад напруги поступово виводить із ладу обладнання.

Читайте також:  Світло відключать незабаром і на невизначений термін – мер міста на Харківщині

Раніше мер сусіднього з Лозовою Первомайського Микола Бавшеєв попередив мешканців про аварійні відключення – на невизначений термін.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

22:29
Поки в них є ракети – вони не заспокояться – Зеленський
16:02
Мер міста на Харківщині розповів, хто першим отримає безкоштовні дрова
11:55
Дефіцит електроенергії в Україні скоротився: як це впливає на відключення
15:09
“Харківобленерго” оприлюднило графік відключень електрики на Харківщині
09:42
На Харківщині 100 тисяч споживачів досі без світла – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Лозовій – аварійне відключення світла, знеструмлені котельні – Зеленський»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 09:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив про те, що на 9 ранку 28 листопада знеструмлено 8 котелень у місті та 4 – у старостинських округах".