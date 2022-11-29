Від чого залежать відключення світла на Харківщині, чому немає точного графіка

На найпопулярніші запитання користувачів соцмереж відповів мер міста Первомайський на Харківщині Микола Бакшеєв.

Він записав звернення до мешканців міста, роз’яснивши причини несподіваних та тривалих відключень. А також – дав поради, як вберегти електроприлади та що робити, коли з’являється світло, щоб воно знову не пропало.

“Як повідомляють в “Укренерго”, на сьогодні в наслідок ракетних атак пошкоджено близько 40% об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому баланс у Єдиній енергетичній системі порушено. Для стабілізації даної ситуації та для проведення відновлювальних робіт застосовують погодинні графіки відключення. Але в наслідок того, що користувачі перевантажують електромережі енергомісткими приладами – обігрівачами, пральними машинами, мікрохвильовками тощо відключення відбуваються також і в аварійному режимі – поза графіком”, – ще раз пояснив землякам Бакшеєв.

Він наголосив, що час відключення залежить від ступеня перенавантаження енергосистеми загалом та кількості пошкоджень мереж, які бачать диспетчери “Укренерго”. Саме тому ні місцева влада, ні енергетики на місцях не можуть надати точний графік відключень.

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“Якщо електрика вимкнена, витягніть з розеток енергоємні прилади, вимкніть світло – саме це просте правило збереже вашу техніку від перевантажень, які можуть виникнути при включенні електромережі. Після включення світла використовуйте електроприлади за можливістю по черзі. Тільки ті, які потрібні зараз. Це збереже баланс в енергосистемі та скоротить кількість і час відключень у майбутньому”, – порадив мер Первомайського.

Нагадаємо, 29 листопада на Харківщині продовжуються тривалі аварійні відключення світла. Коли електрика з’явиться у Первомайському, прогнозів немає. Також знеструмлено Лозову. Мер Сергій Зеленський повідомив, що без електрики у тому числі котельні, які опалюють місто.