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Патрульные в Харькове поймали грабителя

Происшествия 10:47   29.11.2022
Оксана Горун
Патрульные в Харькове поймали грабителя

28 ноября днем подозреваемый напал на мужчину на улице Академика Вальтера в Харькове.

«Вчера днем ​​патрульным поступил вызов о грабеже на улице Академика Вальтера. Полицейские установили приметы подозреваемого и его возможное местонахождение», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Подозреваемого искали несколько экипажей патрульных. И в конце-концов обнаружили мужчину, соответствовавшего описаниям потерпевшего и свидетелей грабежа.

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    • «Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у него вещи, принадлежавшие потерпевшему. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи», — отметили полицейские.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 10:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 ноября днем подозреваемый напал на мужчину на улице Академика Вальтера в Харькове".