Патрульные в Харькове поймали грабителя
28 ноября днем подозреваемый напал на мужчину на улице Академика Вальтера в Харькове.
«Вчера днем патрульным поступил вызов о грабеже на улице Академика Вальтера. Полицейские установили приметы подозреваемого и его возможное местонахождение», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.
Подозреваемого искали несколько экипажей патрульных. И в конце-концов обнаружили мужчину, соответствовавшего описаниям потерпевшего и свидетелей грабежа.
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«Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у него вещи, принадлежавшие потерпевшему. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи», — отметили полицейские.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 ноября днем подозреваемый напал на мужчину на улице Академика Вальтера в Харькове".