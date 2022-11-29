Патрульные в Харькове поймали грабителя

28 ноября днем подозреваемый напал на мужчину на улице Академика Вальтера в Харькове.

«Вчера днем ​​патрульным поступил вызов о грабеже на улице Академика Вальтера. Полицейские установили приметы подозреваемого и его возможное местонахождение», — сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Подозреваемого искали несколько экипажей патрульных. И в конце-концов обнаружили мужчину, соответствовавшего описаниям потерпевшего и свидетелей грабежа.

«Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили у него вещи, принадлежавшие потерпевшему. Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В дальнейшем делом займутся следователи», — отметили полицейские.