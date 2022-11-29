Патрульні в Харкові зловили грабіжника

28 листопада вдень підозрюваний напав на чоловіка на вулиці Академіка Вальтера в Харкові.

“Вчора вдень патрульним надійшов виклик про пограбування на вулиці Академіка Вальтера. Поліцейські встановили прикмети підозрюваного та його можливе місцезнаходження”, – повідомили у пресслужбі Патрульної поліції в Харківській області.

Підозрюваного шукали кілька патрульних екіпажів. І нарешті виявили чоловіка, який відповідав описам потерпілого та свідків пограбування.

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“Під час поверхової перевірки правоохоронці виявили у нього речі, які належали потерпілому. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі”, – зазначили поліцейські.