Патрульні в Харкові зловили грабіжника
28 листопада вдень підозрюваний напав на чоловіка на вулиці Академіка Вальтера в Харкові.
“Вчора вдень патрульним надійшов виклик про пограбування на вулиці Академіка Вальтера. Поліцейські встановили прикмети підозрюваного та його можливе місцезнаходження”, – повідомили у пресслужбі Патрульної поліції в Харківській області.
Підозрюваного шукали кілька патрульних екіпажів. І нарешті виявили чоловіка, який відповідав описам потерпілого та свідків пограбування.
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“Під час поверхової перевірки правоохоронці виявили у нього речі, які належали потерпілому. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі”, – зазначили поліцейські.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 10:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 листопада вдень підозрюваний напав на чоловіка на вулиці Академіка Вальтера в Харкові".