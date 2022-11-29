Сборник стихов убитого писателя Вакуленко переиздадут, а деньги отдадут семье

«Видавництво Старого Лева» переиздаст сборник детских стихов «Татусева книга» Владимира Вакуленко, убитого на Харьковщине во время оккупации. Всю прибыль от будущего издания обещают передать семье писателя, его родителям и сыну Виталику.

Издательство искренне соболезнует семье и всем близким Владимира, сообщается на странице «Старого Лева» в Facebook.

«Верим, что виновные в его смерти будут наказаны. Важно, чтобы творческое наследие Владимира жило», — говорится в публикации.

«До последнего момента я держалась за нить надежды, что Володя жив, — говорит Марьяна Савка, писательница и главный редактор издательства, — Мы давно хотели переиздать его «Татусеву книгу», но надеялись, что Володя жив и сам подпишет договор на переиздание. Сегодня я разговаривала по телефону с его мамой, Еленой Григорьевной и мы договорились, что книга как можно скорее пойдет в печать. Мы хотим хоть таким образом поддержать семью Вакуленко и прежде всего Виталика, у которого не осталось папы, который любил его больше всего, но останутся папины стихи, посвященные ему».

Отмечается, что сборник «Татусева книга» был впервые издан в 2014 году и проиллюстрирован Натальей Гайдой.

Напомним, что в конце марта во время оккупации села Капитоловка Изюмского района россияне похитили известного украинского писателя и волонтера. Выяснилось, что Вакуленко убили, а его тело было эксгумировано вместе с другими из массового захоронения в лесу возле Изюма после освобождения города. Фотодоказательства и результаты ДНК-экспертизы получило издание «Суспільне». В теле писателя правоохранители обнаружили две пули от пистолета Макарова. По словам вице-мэра Изюма Владимира Мацокина, именем Вакуленко назовут одну из улиц города.