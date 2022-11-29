“Татусеву книгу” вбитого на Харківщині письменника Вакуленка перевидадуть

“Видавництво Старого Лева” перевидасть збірку дитячих віршів “Татусева книга” Володимира Вакуленка, вбитого на Харківщині під час окупації. Весь прибуток від майбутнього видання обіцяють передати родині письменника, його батькам та сину Віталіку.

Видавництво щиро співчуває родині та всім близьким Володимира, повідомляється на сторінці “Старого Лева” у Facebook.

“Віримо, що винних в його смерті буде покарано. Важливо, щоб творчий спадок Володимира жив”, – йдеться у публікації.

“До останнього моменту я трималася за нитку надії, що Володя живий. – говорить Мар’яна Савка, письменниця й головна редакторка видавництва. – Ми давно хотіли перевидати його “Татусеву книгу”, але сподівалися, що Володя живий і сам підпише договір на перевидання. Сьогодні я розмовляла по телефону з його мамою, Оленою Григорівною і ми домовилися, що книжка якомога швидше піде до друку. Ми хочемо хоч у такий спосіб підтримати родину Вакуленків і перш за все Віталіка, в якого не залишилося тата, який любив його понад усе, але залишаться татові вірші, присвячені йому”.

Зазначається, що збірка “Татусева книга” була вперше видана у 2014 році та проілюстрована Наталкою Гайдою.

Нагадаємо, що наприкінці березня під час окупації села Капитолівка Ізюмського району росіяни викрали відомого українського письменника та волонтера. З’ясувалося, що Вакуленка вбили, а його тіло було ексгумовано разом з іншими з масового поховання у лісі біля Ізюма після звільнення міста . Фотодокази та результати ДНК-експертизи отримало видання “Суспільне”. У тілі письменника правоохоронці виявили дві кулі від пістолета Макарова. За словами віцемера Ізюма Володимира Мацокіна, іменем Вакуленка назвуть одну з вулиць міста.