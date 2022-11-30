Бесплатные дрова: Харьковщине дадут еще 20 млн, которые не потратила Сумщина
Харьковская область получит дополнительные 20 миллионов гривен на закупку и доставку бесплатных дров жителям прифронтовых территорий.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на решение Кабмина.
«Перераспределение средств осуществлено за счет неиспользованной субвенции Сумской ОВА. Соответствующее предложение Сумской областной военной администрации было поддержано на совещании под председательством вице-премьера Ирины Верещук», — пояснили в министерстве.
Напомним, что в начале октября на обеспечение населения особо опасных регионов бесплатными дровами правительство выделило почти 563 миллиона гривен, из них Харьковщине — более 66 миллионов.
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22 ноября по итогам совещания под председательством главы ХОВА Олега Синегубова отмечалось, что для выполнения программы не хватает как финансирования, так и древесины. Поэтому было принято решение попросить еще денег у Кабмина, а лес — у других областей.
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получит дополнительные 20 миллионов гривен на закупку и доставку бесплатных дров жителям прифронтовых территорий.".