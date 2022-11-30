Безоплатні дрова: Харківщині дадуть ще 20 млн, які не витратила Сумщина

Харківська область отримає додаткові 20 мільйонів гривень на закупівлю та доставку безкоштовних дров мешканцям прифронтових територій.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення Кабміну.

“Перерозподіл коштів здійснено за рахунок невикористаної субвенції Сумською ОВА. Відповідна пропозиція Сумської обласної військової адміністрації була підтримана на нараді під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук”, – пояснили у міністерстві.

Нагадаємо, що на початку жовтня на забезпечення населення особливо небезпечних регіонів безкоштовними дровами уряд виділив майже 563 мільйони гривень, із них Харківщині – понад 66 мільйонів.

22 листопада за підсумками наради під головуванням голови ХОВА Олега Синєгубова наголошувалося, що для виконання програми не вистачає як фінансування, так і деревини. Тому було ухвалене рішення попросити ще грошей у Кабміну, а ліс — в інших областей .