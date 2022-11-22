Безоплатні дрова: ХОВА попросить ще грошей у Кабміну, а ліс – в інших областей
Жителі Харківщини почали отримувати безкоштовні дрова за урядовою програмою. На неї виділено субвенцію у розмірі понад 66,5 мільйонів гривень, і кошти вже перераховано на рахунки 51 із 55 тергромад.
Із 21 листопада деревину почали доставляти жителям Краснокутської громади, вже привезли 100 кубічних метрів дров до Богодухівської тергромади, 32 кубометри – до Краснокутської, повідомили під час апаратної наради під головуванням голови ХОВА Олега Синєгубова.
“Завершити доставку дров по області планується не пізніше 15 грудня, з повним розрахунком по укладених договорах до 20 грудня поточного року”, – зазначив директор департаменту захисту навколишнього середовища та природокористування ХОВА Андрій Нерета і додав, що наразі укладено 49 договорів на закупівлю дров.
Проте для виконання програми не вистачає як фінансування, і деревини. Для забезпечення мешканців деокупованих територій додатково потрібно близько 169 тисяч кубічних метрів дров. Звернення щодо необхідності більшого фінансування вже направлено до Мінреінтеграції, повідомили у пресслужбі ХОВА.
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“Ми будемо звертатися не лише за субвенцією, тому що ми розуміємо – самостійно наші лісгоспи перекрити цю потребу фізично не можуть, вже зараз у них є напруга щодо виконання цього замовлення. Тому будемо звертатися до інших областей та пропонувати заготовляти для нас цю паливну деревину” , – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 22:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківщини почали отримувати безкоштовні дрова за урядовою програмою. На неї виділено субвенцію у розмірі понад 66,5 мільйонів гривень, і кошти вже перераховано на рахунки 51 із 55 тергромад.".