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Бесплатные дрова: ХОВА попросит еще денег у Кабмина, а лес — у других областей

Общество 22:06   22.11.2022
Елена Нагорная
Бесплатные дрова: ХОВА попросит еще денег у Кабмина, а лес — у других областей

Жители Харьковщины начали получать бесплатные дрова по правительственной программе. На нее выделена субвенция в размере более 66,5 миллионов гривен, и средства уже перечислены на счета 51 из 55 тергромад.

С 21 ноября древесину начали доставлять жителям Краснокутской громады, уже привезли 100 кубических метров дров в Богодуховскую тергромаду, 32 кубометра — в Краснокутскую, сообщили во время аппаратного совещания под председательством главы ХОВА Олега Синегубова.

«Завершить доставку дров по области планируется не позднее 15 декабря, с полным расчетом по заключенным договорам до 20 декабря текущего года», — отметил директор департамента защиты окружающей среды и природопользования ХОВА Андрей Нерета и добавил, что на данный момент заключено 49 договоров на закупку дров.

Однако для выполнения программы не хватает как финансирования, так и древесины. Для обеспечения жителей деоккупированных территорий дополнительно необходимо около 169 тысяч кубических метров дров. Обращение о необходимости большего финансирования уже направлено в Минреинтеграции, сообщили в пресс-службе ХОВА.

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«Мы будем обращаться не только за субвенцией, потому что мы понимаем — самостоятельно наши лесхозы перекрыть эту потребность физически не могут, уже сейчас у них есть напряжение по выполнению этого заказа. Поэтому будем обращаться к другим областям и предлагать заготавливать для нас эту топливную древесину», — отметил Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 22:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины начали получать бесплатные дрова по правительственной программе. На нее выделена субвенция в размере более 66,5 миллионов гривен, и средства уже перечислены на счета 51 из 55 тергромад.".