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Перебегал дорогу в неположенном месте: в Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)

Происшествия 21:24   30.11.2022
Елена Нагорная
Перебегал дорогу в неположенном месте: в Харькове в ДТП погиб пешеход (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

ДТП произошло в 16:35 30 ноября в районе перекрестка улицы Роганской и бульвара Ивана Каркача в Харькове.

57-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на мужчину на вид 55-60 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По словам очевидцев, пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте на запрещающий сигнал светофора.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 21:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло в 16:35 30 ноября в районе перекрестка улицы Роганской и бульвара Ивана Каркача в Харькове.".