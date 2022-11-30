Перебегал дорогу в неположенном месте: в Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)

ДТП произошло в 16:35 30 ноября в районе перекрестка улицы Роганской и бульвара Ивана Каркача в Харькове.

57-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на мужчину на вид 55-60 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По словам очевидцев, пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте на запрещающий сигнал светофора.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области