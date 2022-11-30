Перебегал дорогу в неположенном месте: в Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
ДТП произошло в 16:35 30 ноября в районе перекрестка улицы Роганской и бульвара Ивана Каркача в Харькове.
57-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на мужчину на вид 55-60 лет. От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.
По словам очевидцев, пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте на запрещающий сигнал светофора.
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Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 21:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло в 16:35 30 ноября в районе перекрестка улицы Роганской и бульвара Ивана Каркача в Харькове.".