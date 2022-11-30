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Перебігав дорогу в невстановленому місці: у Харкові в ДТП загинув пішохід

Події 21:24   30.11.2022
Елена Нагорная
Перебігав дорогу в невстановленому місці: у Харкові в ДТП загинув пішохід

ДТП сталася о 16:35 30 листопада в районі перехрестя вулиці Роганської та бульвару Івана Каркача у Харкові.

57-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на чоловіка на вигляд 55-60 років. Від одержаних травм пішохід помер на місці. Його особа встановлюється, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За словами очевидців, пішохід перебігав проїжджу частину в невстановленому місці на заборонний сигнал світлофора.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 21:24;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася о 16:35 30 листопада в районі перехрестя вулиці Роганської та бульвару Івана Каркача у Харкові.".