Перебігав дорогу в невстановленому місці: у Харкові в ДТП загинув пішохід
ДТП сталася о 16:35 30 листопада в районі перехрестя вулиці Роганської та бульвару Івана Каркача у Харкові.
57-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на чоловіка на вигляд 55-60 років. Від одержаних травм пішохід помер на місці. Його особа встановлюється, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.
За словами очевидців, пішохід перебігав проїжджу частину в невстановленому місці на заборонний сигнал світлофора.
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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 21:24;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася о 16:35 30 листопада в районі перехрестя вулиці Роганської та бульвару Івана Каркача у Харкові.".