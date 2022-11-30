Перебігав дорогу в невстановленому місці: у Харкові в ДТП загинув пішохід

ДТП сталася о 16:35 30 листопада в районі перехрестя вулиці Роганської та бульвару Івана Каркача у Харкові.

57-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на чоловіка на вигляд 55-60 років. Від одержаних травм пішохід помер на місці. Його особа встановлюється, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За словами очевидців, пішохід перебігав проїжджу частину в невстановленому місці на заборонний сигнал світлофора.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області