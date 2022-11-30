С 1 декабря на Харьковщине начнут курсировать автобусы Золочев – Богодухов
Автобусы будут возить людей каждый четверг, сообщили на странице Золочевского поселкового совета.
«Каждый четверг отправление с автостанции «Золочев» в 6.00 – прибытие в Богодухов в 8.00. В обратном направлении из Богодухова в 13.00 – прибытие в Золочев в 15.00», – сообщили в сельсовете.
Во время рейса будут остановки: Березовка, Фартушное, Цаповка, Большая Рогозянка, Гуриновка, Сковородиновка, Володаривка, Максимовка.
Телефон для справок: +380991108981, водитель Иван.
Читайте также: «Укрзалізниця» восстановила пригородные поезда на деоккупированной Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «С 1 декабря на Харьковщине начнут курсировать автобусы Золочев – Богодухов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусы будут возить людей каждый четверг, сообщили на странице Золочевского поселкового совета.".