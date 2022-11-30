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С 1 декабря на Харьковщине начнут курсировать автобусы Золочев – Богодухов

Общество 17:38   30.11.2022
Оксана Якушко
С 1 декабря на Харьковщине начнут курсировать автобусы Золочев – Богодухов

Автобусы будут возить людей каждый четверг, сообщили на странице Золочевского поселкового совета.

«Каждый четверг отправление с автостанции «Золочев» в 6.00 – прибытие в Богодухов в 8.00. В обратном направлении из Богодухова в 13.00 – прибытие в Золочев в 15.00», – сообщили в сельсовете.

Во время рейса будут остановки: Березовка, Фартушное, Цаповка, Большая Рогозянка, Гуриновка, Сковородиновка, Володаривка, Максимовка.

Телефон для справок: +380991108981, водитель Иван.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автобусы будут возить людей каждый четверг, сообщили на странице Золочевского поселкового совета.".