З 1 грудня на Харківщині почнуть курсувати автобуси Золочів – Богодухів

Автобуси возитимуть людей щочетверга, повідомили на сторінці Золочівської селищної ради.

«Щочетверга відправлення з автостанції “Золочів” о 6.00 – прибуття в Богодухів о 8.00. У зворотному напрямку з Богодухова о 13.00 – прибуття до Золочева о 15.00», – повідомила у сільраді.

Під час рейсу будуть зупинки: Березівка, Фартушне, Цапівка, Велика Рогозянка, Гуринівка, Сковородинівка, Володарівка, Максимівка.

Телефон для довідок : +380991108981, водій Іван.