З 1 грудня на Харківщині почнуть курсувати автобуси Золочів – Богодухів
Автобуси возитимуть людей щочетверга, повідомили на сторінці Золочівської селищної ради.
«Щочетверга відправлення з автостанції “Золочів” о 6.00 – прибуття в Богодухів о 8.00. У зворотному напрямку з Богодухова о 13.00 – прибуття до Золочева о 15.00», – повідомила у сільраді.
Під час рейсу будуть зупинки: Березівка, Фартушне, Цапівка, Велика Рогозянка, Гуринівка, Сковородинівка, Володарівка, Максимівка.
Телефон для довідок : +380991108981, водій Іван.
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Ви читали новину: «З 1 грудня на Харківщині почнуть курсувати автобуси Золочів – Богодухів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 17:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобуси возитимуть людей щочетверга, повідомили на сторінці Золочівської селищної ради.".