Live
  • Середа 30.11.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.93
    • 🟢

З 1 грудня на Харківщині почнуть курсувати автобуси Золочів – Богодухів

Суспільство 17:38   30.11.2022
Оксана Якушко
З 1 грудня на Харківщині почнуть курсувати автобуси Золочів – Богодухів

Автобуси возитимуть людей щочетверга, повідомили на сторінці Золочівської селищної ради.

«Щочетверга відправлення з автостанції “Золочів” о 6.00 – прибуття в Богодухів о 8.00. У зворотному напрямку з Богодухова о 13.00 – прибуття до Золочева о 15.00», – повідомила у сільраді.

Під час рейсу будуть зупинки: Березівка, Фартушне, Цапівка, Велика Рогозянка, Гуринівка, Сковородинівка, Володарівка, Максимівка.

Телефон для довідок : +380991108981, водій Іван.

Також читайте: «Укрзалізниця» відновила приміські потяги на деокупованій Харківщині

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

13:28
19 бойовикам, яких полонили на Харківщині, СБУ повідомила про підозру
12:58
В Ізюмі на Харківщині знайшли дівчинку, яку зґвалтували, а потім вбили – Єрмак
20:53
У Боровій на Харківщині встановили модульний будинок для меддопомоги
16:03
Поліція евакуювала літніх громадян з деокупованої Харківщини
19:24
34 автобусні маршрути розробили в Харкові на випадок блекауту. Подробиці

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «З 1 грудня на Харківщині почнуть курсувати автобуси Золочів – Богодухів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 17:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автобуси возитимуть людей щочетверга, повідомили на сторінці Золочівської селищної ради.".