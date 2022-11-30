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В Харькове трамвай №3 временно будет возить по другому маршруту

Общество 17:11   30.11.2022
Оксана Якушко
В Харькове трамвай №3 временно будет возить по другому маршруту

Движение трамвая в Харькове изменится из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение трамваев по пр. Героев Сталинграда от разворотного круга «ул. Одесская» до ул. Морозова и по ул. Морозова, от пр. Героев Сталинграда до ул. Мухачев, будет запрещен с 9:00 до 15:00 1 декабря.

В это время трамвай №8 будет курировать так: разворотный круг «ул. Мухачева» – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 17:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамвая в Харькове изменится из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".