У Харкові трамвай №3 тимчасово буде возити за іншим маршрутом

Рух трамвая у Харкові зміниться через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонено з 9:00 до 15:00 1 грудня.

У цей час трамвай №8 куруватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».