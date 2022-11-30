У Харкові трамвай №3 тимчасово буде возити за іншим маршрутом
Рух трамвая у Харкові зміниться через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
Рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонено з 9:00 до 15:00 1 грудня.
У цей час трамвай №8 куруватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 17:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамвая у Харкові зміниться через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.".