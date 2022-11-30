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У Харкові трамвай №3 тимчасово буде возити за іншим маршрутом

Суспільство 17:11   30.11.2022
Оксана Якушко
У Харкові трамвай №3 тимчасово буде возити за іншим маршрутом

Рух трамвая у Харкові зміниться через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Рух трамваїв по пр. Героїв Сталінграда від розворотного кола «вул. Одеська» до вул. Морозова, та по вул. Морозова, від пр. Героїв Сталінграда до вул. Мухачова, буде заборонено з 9:00 до 15:00 1 грудня.

У цей час трамвай №8 куруватиме так: розворотне коло «вул. Мухачова» – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2022 в 17:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамвая у Харкові зміниться через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.".