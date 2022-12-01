Ситуация с ВИЧ/СПИДом на Харьковщине в условиях войны (репортаж)

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Говорить о статистике на Харьковщине из-за военных действий специалисты не берутся. На территориях, которые были временно оккупированы, вообще сложилась критическая ситуация. По словам нарколога Евгения Бабенко, оккупанты не поддерживали наркозависимых и не предоставляли им заместительную терапию, поэтому люди пешком шли за ней в Харьков. Акцию ко Всемирному дню борьбы со СПИДом провели в деоккупированной Балаклее.

Ольга Кислань, врач КНП ХОС «Областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом»

По данным ГУ «Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения», Украина на сегодня занимает одно из первых мест среди европейского региона по количеству ВИЧ-положительных лиц. Из-за полномасштабных военных действий в Харьковской области все статистические данные за 2022 год снижены. Вследствие временной оккупации, эвакуации населения и больших волн внутренней миграции. Таким образом, сравнение данных 21-го года с 22-м не является корректным.

Евгений Бабенко, врач-нарколог медицинского центра «Альтернатива»

Сопутствующей ВИЧ-инфекции является наркотическая зависимость. К сожалению, то, что наблюдалось на оккупированных территориях среди наших пациентов… РФ не имеет в своем медицинском ракурсе заместительной терапии. РФ не поддерживает наркозависимых, а наоборот — они гонимы, они закрываются в милицию, арестовываются. Те пациенты, которые были еще в городе, они пешком добирались под обстрелами из разных уголков города. Они приходили в тяжелых, крайне тяжелых состояниях. Но им как можно быстрее оказывалась медицинская помощь, предоставлялись заместительные препараты. Потом мы через неделю-другую начали видеть у себя на пороге пациентов, которые пешком приходили из Чугуева, из Балаклеи, с Изюмщины. Которые под обстрелами неизвестными путями проходили и через блокпосты, и через заминированные поля. Некоторые из них, к сожалению, погибли.

Денис Клименко, директор медицинского центра «Альтернатива»

Акция была проведена в деоккупированном городе Балаклея. Акция заключалась в том, что наши социальные работники с помощью мобильной передвижной амбулатории предоставляли услуги по экспресс-тестированию населения в деоккупированном городе Балаклея, предоставили возможность протестироваться в мобильном бусе. Социальный работник тестировал на отсутствие или наличие ВИЧ-инфекции. Было чуть больше 50 человек. Небольшое количество, к сожалению, потому что очень многие люди боятся узнать свой статус, боятся столкнуться с какой-то новостью, которая будет для них не очень хорошей, не очень позитивной.